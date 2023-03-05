У Росії через інцидент на Брянщині розшукують колишнього офіцера ФСБ

Ексспівробітника прикордонного управління ФСБ у Примор'ї, який отримав українське громадянство і брав участь в опорі російській агресії, внесли до списку “терористів та екстремістів”.

За ймовірну участь у так званому “нападі” на два прикордонні селища в Брянській області РФ розшукують колишнього офіцера ФСБ, який від 2014 року проживає в Україні і має українське громадянство, учасника АТО на Донбасі в складі ДУК “Правий сектор” Іллю Богданова.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на базу даних МВС Росії.

У базі МВС зазначається, що Богданова оголошено в розшук за кримінальною статтею, але за якою саме, не уточнюється. Також його внесли до списку “терористів та екстремістів” Росфінмоніторингу.

Ілля Богданов був співробітником прикордонного управління ФСБ у російському Примор'ї. Жив у Владивостоці. У 2014 році він приїхав до України та брав участь в АТО на Донбасі у складі ДУК “Правий сектор”. Через рік отримав громадянство України.

Як відомо, російська влада 2 березня повідомила про проникнення до прикордонної з Україною Брянської області “української диверсійної групи”.

У соцмережах згодом з'явилися відео, на якому люди, одягнені в камуфляжну форму, стверджують, що вони є бійцями “Російського добровольчого корпусу”, які перейшли кордон Російської Федерації, щоб "звільнити рідну землю". Вони стверджують, що борються із режимом Володимира Путіна і не воюють із мирними жителями.

На цьому відео, як випливає з публікацій у ЗМІ, є людина, схожа на Іллю Богданова.

Нагадаємо, речник Головного управління розвідки України Андрій Юсов вважає, що інцидент із "диверсантами" у Брянській області РФ — це внутрішнє протистояння між громадянами Росії.

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