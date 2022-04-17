У Росії через санкції припиняють роботу військові заводи - їх співробітників відправляють на війну в Україну

У Росії через санкції припиняють роботу військові заводи - їх співробітників відправляють на війну в Україну

Продовжувати розробку власними силами завод не може, тому що у виробництві не використовується "практично нічого російського".

Росія зараз не виробляє зенітно-ракетні установки, тому що працівників заводів відправили у “відпустку” або на війну в Україну.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

Як з'ясувалося, виробничі потужності "Ульянівського механічного заводу", який виробляє радіолокаційні системи та засоби ППО, практично зупинені.

“Причини критичного стану виробництва – використання великої кількості комплектуючих та електронних компонентів у виготовленні продукції військового призначення. Донедавна основним постачальником російського ВПК була Німеччина. Але із початком вторгнення на територію України будь-яку співпрацю було припинено”, — розповіли в українській розвідці.

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Там також додали, що продовжувати розробку власними силами завод не може, тому що у виробництві не використовується "практично нічого російського".

Нині ж керівництво заводу намагається якимось чином обійти санкції та налагодити постачання деталей через треті країни – зокрема Казахстан.

“Але такі схеми призводять до значного подорожчання комплектуючих через необхідність платити за послуги країнам-посередникам. Але це не передбачено бюджетом і збільшити його немає можливості. Працівникам надають вибір: йти у неоплачувану відпустку або підписувати контракт зі збройними силами для участі у війні в Україні. Рекомендована посада – “оператор-навідник” ЗРК “Бук”. Пропонована зарплатня — 50 000 рублів на місяць”, — розповіли у ГУР України.

Нагадаємо, що зведені підрозділи збройних сил РФ декілька разів намагалися просуватися у Харківському напрямку. Однак доїхати ворогу таки не вдалося.

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