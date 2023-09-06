У Росії дедалі більше вояків тікають з військових частин або не виконують наказ — ЗМІ

З кожним місяцем у Росії зростає кількість кримінальних справ, які пов'язані з небажанням росіян брати участь у війні в Україні. Це, зокрема, втеча з військових частин чи невиконання наказу.

У Росії зростає кількість кримінальних справ за "самовільності" на тлі війни в Україні. Це може свідчити про небажання російських мобілізованих брати участь у бойових діях.

Про це повідомляє "Настоящее время".

"У російські військові суди надійшло понад 2900 справ проти контрактників і мобілізованих за статтями про самовільне залишення частини, невиконання наказу, дезертирство та інші злочини. Число таких справ з кожним місяцем зростає, що може говорити про небажання військових і мобілізованих брати участь у бойових діях в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за 11 місяців після початку відкритої мобілізації в РФ до військових судів Росії надійшло 2930 справ. Приблизно у 75% з них суди вже винесли обвинувальні вироки. Лідерами за кількістю таких справ стали Московська (201), Ростовська (156) і Свердловська області (127).

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Кількість справ проти російських вояків, що надходять до судів, зростає з кожним місяцем: у січні 2023 року їх було 82, у березні - 378, а в липні - рекордні 522 справи. Лише із січня до першого тижня травня 2023 року в російські суди надійшло більше справ проти військовослужбовців, ніж за весь 2022 рік.

Разом зі зростанням кримінальних справ, збільшилася і кількість звернень російських окупантів за юридичною допомогою та порадами щодо того, "як мені звільнитися".

"Зростання йде по експоненті. До вересня минулого року була лазівка: можна було заявити про свої [антимілітаристські] переконання і на цій підставі звільнитися з військової служби. Не відмова від виконання наказу, а просто вимога звільнення - і це був хоч якийсь вихід для тих, хто не хоче воювати, але його перекрили у вересні, посиливши покарання. Поставили греблю: кілька місяців це стримувало, але потім прорвало, тому що люди не хочуть воювати, вони хочуть потихеньку йти. Греблю починає розмивати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Міноборони РФ Сергій Шойгу підписав новий наказ про мобілізацію в Росії. Там офіційно запустили процес нової так званої "часткової мобілізації", під час якої хочуть набрати на війну проти України додатково 200 тисяч осіб.

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