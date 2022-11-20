У Росії демонстративно арештували “мобіків” через відмову воювати в Україні (відео)

У Бєлгородській області РФ на території військової частини під час шикування на плацу двох мобілізованих на пострах іншим кинули в автозак за відмову виконувати наказ.

У Росії військова поліція демонстративно здійснила публічний арешт двох військовослужбовців, які нібито відмовилися виконати “бойовий наказ”. Це сталося під час шикування на території військової частини у Бєлгородській області.

Про це повідомляє Telegram-канал “Военный омбудсмен”.

Адвокат та адміністратор каналу Максим Гребенюк написав, що стосовно мобілізованих порушили справи за новою частиною 2.1 статті 332 КК РФ. Ця стаття передбачає відповідальність за невиконання наказу у період воєнного часу, воєнного стану чи збройного конфлікту.

Якщо мобілізованих визнають винними, їм може загрожувати до трьох років в'язниці.

Затримання було знято на відео. На кадрах видно, як із строю викликали спочатку одного мобілізованого. Слідчий повідомив, що справу на нього завели ще 16 листопада. Після чого до солдата підбігли двоє співробітників військової поліції, скрутили і пригинаючи до землі повели до машини. Другого військовослужбовця поліцейські просто провели до автозака, не демонструючи застосування сили.

“Жодної необхідності затримувати військового, який перебуває на території військової частини, — немає. У науку іншим, виключно. Подивимося, як розслідуватиметься. Якщо це мобілізовані, які не підписали контракт, то швидше за все справа розвалиться”, — написав адвокат у коментарі до відео.

Кримінальні справи за цією новою частиною статті КК РФ було відкрито вперше.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов припустив, що в Росії на зиму та весну запланована друга і третя хвилі "часткової" мобілізації, щоб зібрати військо чисельністю у 500 тисяч.

Читайте також: