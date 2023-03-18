У Росії дитяча омбудсменка отримала ордер на арешт разом із Путіним: як вона відреагувала

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав дозвіл на арешт Путіна то його поплічників.

У Росії уповноважена із прав дитини Марія Львова-Бєлова відреагувала на новину про ордер на арешт з Гааги. Зокрема, вона заявила, що продовжить працювати навіть попри ордер.

Реакцію дитячої омбудсменки цитують російські ЗМІ.

Омбудсменка заявила, що міжнародна спільнота "оцінила її роботу з допомоги дітям" та додала, що проти неї вже "були санкції всіх країн".

Попри свої злочини, омбудсменка далі провадила про "допомогу дітям", "хороші, дбайливі умови" та "вивіз з зони бойових дій".

"Що хочеться сказати: по-перше, добре, що міжнародна спільнота оцінила ту роботу з допомоги дітям нашої країни, що ми не залишаємо їх у зоні воєнних дій, що ми вивозимо їх, що створюємо для них хороші умови, оточуємо їх дбайливими людьми. Були санкції всіх країн, навіть Японії щодо мене, зараз ордер на арешт, цікаво, що буде далі — сказала Львова-Бєлова.

Що передувало?

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі заявив, що видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна "в контексті ситуації в Україні".

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати орден на арешт російського диктатора Володимира Путіна – "це лише початок процесу".

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що рішення Палати досудового провадження II Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна є виправданим.