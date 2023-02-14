У Росії для Путіна побудували секретну залізницю та мережу станцій до його резиденцій - ЗМІ

Перша станція для російського вбивці з'явилася ще у 2015 році.

Для російського диктатора Володимира Путіна у Росії побудували секретну залізницю, а також мережу станцій до його резиденцій. Журналістам вдалося з'ясувати, ймовірно, три локації, які можуть бути пов'язані з засекреченим залізничним сполученням Путіна.

Інформацію про це оприлюднило видання "Проект".

За даними видання, поруч із селом Довгі Броди на території Валдайського національного парку під охороною знаходиться залізнична станція з вертолітним майданчиком.

"До всіх основних резиденцій Володимира Путіна підвели залізничні гілки, а поруч збудували секретні станції, з'ясував "Проект". Це підтверджує повідомлення центру "Досьє" про те, що глава держави останнім часом став частіше користуватися поїздом, а не літаком", - вказано повідомленні.

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Відомо також про станцію в Ново-Огарьово, яка з'явилася ще 2015 року та розташована за 400 метрів від резиденції Путіна в Московській області. Територію вилучили з приватної власності на користь тодішнього прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. Вказано, що спецстанція розрахована на невелику кількість вагонів, а через кожні 10 метрів встановлено камери спостереження.

"До всіх основних резиденцій Володимира Путіна підвели залізничні гілки, а поруч збудували секретні станції, з'ясував "Проект". Це підтверджує повідомлення центру "Досьє" про те, що глава держави останнім часом став частіше користуватися поїздом, а не літаком", - пише видання.

Ще одна станція розташована біля сочинської резиденції "Бочаров ручей". Вона з'явилася у 2017 році. Прикметно, що гілка захована від колій, якими ходять електрички, високим парканом.

Зазначимо, що у Білому домі вважають, що переламний момент у війні України з агресоркою Росією настане навесні 2023-го. Тоді чекають на наступ загарбників, а українські сили підуть у контрнаступ.

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