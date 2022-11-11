У Росії допускають "евакуацію" населення з тимчасово окупованих територій Запорізької області

Державний зрадник, колишній народний депутат від “Партії регіонів” Євген Балицький, якого Російська Федерація поставила гауляйтером тимчасово окупованих районів Запоріжжя, заявив про можливе вивезення мешканців населених пунктів, розташованих біля лінії фронту

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на його заяву.

“Якщо будуть обстріли на лінії фронту і це буде пов'язано з підвищеною загрозою для життя людей, значить, можливо, такі заходи вживатимуть” – сказав Балицький.

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Водночас запорізький гауляйтер наголосив, що ця “евакуація” не буде відбуватися до анексованого Криму та регіонів Росії. Вивозити людей окупанти планують вглиб тимчасово зайнятих територій Запорізької області.

Нагадаємо, у жовтні за особистою вказівкою Путіна "через можливі обстріли" російські окупанти оголосили евакуацію жителів Херсона. Так званий заступник голови Херсонської області, покійний уже Кирило Стремоусов наполягав, що це не евакуація, а тимчасовий виїзд. Сьогодні стало очевидним, чим це закінчилося.

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