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- Війна
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У Росії дрони атакували важливий завод російського ВПК — "Енергія": що відомо
«Енергія» є постачальником Міноборони РФ, а також співпрацює з іншими держструктурами, такими як Роскосмос, МВС, ФСБ тощо, продукція заводу використовується у виробництві ракет «Іскандер» і «Кинджал».
У Росії атаковано важливий завод російського ВПК — «Енергія» в місті Єлець Липецької області. Станом на зараз, після атаки завод призупиняє роботу.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко у Telegram.
Єлецький завод «Енергія» виготовляє:
акумулятори та батареї: для безпілотних літальних апаратів, авіації, морського флоту, радіотехніки;
литій-іонні та ртутно-цинкові елементи, що використовуються в системах зв’язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та тренажерах для танків і ракетних комплексів;
електрохімічні конденсатори: застосовуються для потреб Міністерства оборони РФ;
світлооптичні енергетичні установки: забезпечують автономне енергопостачання без прокладання ліній електропередач.
«Енергія» є постачальником Міністерства оборони РФ, а також співпрацює з іншими державними структурами, такими як Роскосмос, МВС, ФСБ, МНС та Газпром. Продукція заводу використовується в системах зв’язку, управління, РЕБ, БПЛА, а також у виробництві ракет «Іскандер» і «Кинджал».
Завод перебуває під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу. Втім, він продовжував працювати.
Раніше повідомлялось, що у ніч проти 23 травня 2025 року в місті Єлець Липецької області Росії сталася масштабна пожежа на території одного з промислових підприємств після масованої атаки невідомих безпілотників.