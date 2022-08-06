У Росії формують "добровольчі батальйони" з чоловіків без воєнного досвіду - ISW

Російська армія почала активно формувати "добровольчі" підрозділи, адже відчуває нестачу кадрів для участі у війн в Україні.

В країні-агресорці нові батальйони почали формувати ще в Омській та Самарській областях. До слова. раніше це почали роботи у Новосибірська, Курганська, Саратовська, Леннградській і Ульянівська областях.

Про це повідомляють у свіжому звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Самарській області батальйон називатиметься "Самара". Він увійде до складу 3-го армійського корпусу збройних сил РФ. До так званого добровольчого угрупування набирають чоловіків віком від 18 до 50 років. Зазначається, що до лав можуть вступити без обов'язкового військового досвіду, але хоча б із середньою освітою.

Губернатор Омської області Олександр Бутков повідомив, що його регіон продовжує формування трьох батальйонів: "Іртиш", "Авангард" та "Омь". Їх готують для перекидання на Донбас, де вони мають надавати інженерну, медичну та матеріально-технічну підтримку.

Бутков також пообіцяв, що влада надасть новобранцям одноразову виплату в розмірі 100 тисяч рублів. Втім, все не так просто, бо кошти будуть доступні лише після трьох місяців служби.

Як повідомлялося, росіяни для війни з Україною почали мобілізовувати техніку, боєприпаси з Далекого Сходу, Уралу та інших територій. А серед особового складу - мало етнічних росіян. Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що РФ поступово знищує колонізоване у ХІХ-ХХ ст. населення.

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