У Росії генерали нагороджують своїх родичів-дизертирів: окупанти, які вбивали українців, обурені

Окупанти бідкаються на те, що "героями РФ" стають ті, хто втік з війни.
Російські генерали за війну проти Україні почали нагороджувати своїх родичів, які перебувають в тилу. Через це окупанти, які вбивали українців обурені.
Про це повідомляє СБУ з посиланням на перехоплену розмову росіян.
"Телебачення сюди приїжджало. Генерали приїхали, нагороди вручали. Тоді хлопці їм почали говорити, що ми зараз покладемо зброю, побудьте тут добу", - каже загарбник.
Російський вбивця також нарікає на те, що генерали держави-окупантки вручають нагороди своїм родичам, які перебувають в тилу.
"Зокрема, у його підрозділі – це син начальника ППО, який насправді "сидить в тилу". Ще один "нагороджений" на другий день війни втік додому. Та це не завадило йому отримати "героя России" і тепер про нього пишуть усі росЗМІ", - йдеться у повідомленні.
Натомість окупант бідкається, що він вже 40 днів воює, поки "герой Росії" п'є пиво та сидить у соцмережах.
"Але ж окупант не чув попередніх перехоплень СБУ, де інші окупанти вже усвідомили, що керівництво не переймається, виживуть вони чи ні", - повідомляє СБУ.
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