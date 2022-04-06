У Росії генерали нагороджують своїх родичів-дизертирів: окупанти, які вбивали українців, обурені

У Росії генерали нагороджують своїх родичів-дизертирів: окупанти, які вбивали українців, обурені

Окупанти бідкаються на те, що "героями РФ" стають ті, хто втік з війни.

Російські генерали за війну проти Україні почали нагороджувати своїх родичів, які перебувають в тилу. Через це окупанти, які вбивали українців обурені.

Про це повідомляє СБУ з посиланням на перехоплену розмову росіян.

"Телебачення сюди приїжджало. Генерали приїхали, нагороди вручали. Тоді хлопці їм почали говорити, що ми зараз покладемо зброю, побудьте тут добу", - каже загарбник.

Російський вбивця також нарікає на те, що генерали держави-окупантки вручають нагороди своїм родичам, які перебувають в тилу.

"Зокрема, у його підрозділі – це син начальника ППО, який насправді "сидить в тилу". Ще один "нагороджений" на другий день війни втік додому. Та це не завадило йому отримати "героя России" і тепер про нього пишуть усі росЗМІ", - йдеться у повідомленні.

Натомість окупант бідкається, що він вже 40 днів воює, поки "герой Росії" п'є пиво та сидить у соцмережах.

"Але ж окупант не чув попередніх перехоплень СБУ, де інші окупанти вже усвідомили, що керівництво не переймається, виживуть вони чи ні", - повідомляє СБУ.

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