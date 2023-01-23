У Росії глузують з Герасимова, який змушує солдатів на війні частіше голитися — британська розвідка

Генерал Валерій Герасимов, ймовірно, розпочав свою роботу з прагнення покращити повсякденну дисципліну розгорнутих військ.

З приходом до командування російського генерала Валерія Герасимова той насамперед вирішив наводити лад із рутинною дисципліною у війську і це викликає нарікання.

Як зазначають у британській розвідці, ці заходи в російській армії зустріли скептичними відгуками. Так, найбільше насмішок викликали вимоги до військових частіше голитись.

Зокрема, представники так званої "Донецької народної республіки" назвали такі пріоритети "фарсом", який "перешкоджатиме процесу знищення ворога".

Розкритикував військове керівництво і власник проксі-групи Вагнера Євгеній Пригожин, заявивши, що "війна — це час активних і брутальних, а не гладко поголених".

Британські аналітики зазначають, що російські сили продовжують переживати оперативний глухий кут і значні втрати.

"Пріоритезація Герасимовим здебільшого незначних нормативних актів, ймовірно, підтвердить побоювання багатьох його скептиків у Росії. Разом з міністром оборони Сергієм Шойгу його все частіше сприймають як байдужого і зосередженого на показусі, а не на суті", - кажуть у британській розвідці.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу у середу, 11 січня, призначив начальника Генштабу ЗС РФ генерала Валерія Герасимова новим командувачем Об'єднаного угрупування російських військ в Україні. На цій посаді він змінить генерала Сергія Суровікіна.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що призначення Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" в Україні не впливає на перебіг війни в Україні.

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що призначення начальника Генерального штабу Валерія Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" в Україні свідчить про зміну підходу президента Росії Володимира Путіна до ведення війни.

Михайло Самусь: Путін встановив нові строки “перемоги”, проте Герасимов і Шойгу кудись зникли