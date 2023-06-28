У Росії готують нову мобілізацію: Жданов назвав назвав ймовірну дату оголошення

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Путін може готувати нову мобілізацію у Росії. Про це ймовірно можуть оголосити уже у вересні 2023.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua

"Є інформація, що вони (російська влада, - ред.) на вересень місяць знов готують хвилю мобілізації... Вони розраховують протриматись на лінії фронту тими силами, що є - там десь до 350 тисяч може налічувати угруповання... Але тут питання у мене, а встигне Путін оголосити чи не встигне. Всидить він в своєму кріслі чи не всидить", - пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, Жданов пояснив, чому загони “дон-дона” ухилилися від протистояння з “вагнерівцями”.

Також Жданов розповів, на який напрямок Росія стягує свої війська.

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