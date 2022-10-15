У Росії готують покарання для військових оглядачів "за дискредитацію "спецоперації" в Україні - ISW

Російські військові оглядачі звинувачують високопосадовців агресорки РФ у підготовці репресій проти них. Причина цього - критика військового керівництва через війну в Україні.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики, аналізуючи риторику російських воєнкорів, які висвітлюють війну Росії, вважають, що Кремль може готувати покарання для оглядачів - "за "дискредитацію" діяльності Міноборони РФ та російської "спецоперації" в Україні".

Один з російських оглядачів звинуватив "окремих генералів і воєначальників" у тому, що вони розробляють список таких людей. Зокрема, Mash 14 жовтня повідомив, що начальник російського Генштабу Валерій Герасимов особисто підписав наказ, яким доручив російському державному медіацензору Роскомнагляду провести розслідування щодо відомих російських мілблогерів: Ігоря Гіркіна (також відомого як Ігор Стрєлков), Семена Пегова (WarGonzo), Юрія Подоляки, Владлена Татарського, Сергій Мардан, Ігор Дімітрієв, Крістіна Потупчик та авторів Telegram-каналів GreyZone і "Рибар".

Критика російського керівництва

Одну з хвиль невдоволення військовим командуванням викликало замовчування втрат у війні в Україні нових мобілзованих. Москва офіційно підтвердила загибель п’ятьох "мобіків" з Челябінської області.

Тим часом російські мікроблогери пишуть, що цифри значно більші. Ба більше - прогнозують, що до кінця зими армія втратить 10 тисяч мобілізованих.

До слова, Путін повідомив мобілізували 222 тисячі росіян на війну до України, з яких 16 тисяч уже воюють. Диктатор бреше і заявляє, що підготовка перед відправленням на фронт є, тоді - як "мобікі" жаліються, що їх кидають до України, як "гарматне м'ясо".

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