Головне управління розвідки Міноборони України отримало інформацію про те, що в Росії активізувалась підготовка нових підрозділів "особливого призначення", які розганятимуть антимобілізаційні протести.

Про це йдеться на Телеграм-каналі розвідки.

У розвідці також розповіли, що мобілізованим у Росії вже зараз не вистачає спальних місць, їжі, форми та грошей. Зокрема, на території Омського танкового інженерного інституту планувалось розміщення 6000 осіб. Проте до 30 вересня до інституту фактично прибуло 9000 мобілізованих, а до 1 жовтня очікується ще 2000 мобілізованих.

"Керівництво закладу не має можливості забезпечити цей особовий склад навіть мінімальними умовами для проживання та харчуванням. Немає спальних місць, не вистачає вбиральнь, в приміщеннях відсутнє опалення. Вночі температура повітря опускається до мінус 6", - йдеться в повідомленні.

При цьому вояки вже починають хворіти, але медичну допомогу їм не надають. Не вистачає і форм для мобілізованих, а місцеві комісари вже скаржаться на "значні труднощі при проведенні мобілізації".

"Військовий комісар центрального та сеймського округів ігор ясько повідомив командуванню про значні складнощі при проведенні мобілізації. Подібні заходи не проводились з 1941 року і адміністративна система просто не готова до виконання поставлених задач. За його словами: "люди відключають домофони та не відчиняють двері". В результаті 27 вересня зі 170 повісток було вручено лише 16, а 28 вересня зі 180 – 10", - розповідають у розвідці.

Нагадаємо, у навчальному центрі в російському місті Єлані Свердловської області, куди звозять мобілізованих із усього Уралу, новобранці гинуть, не дочекавшись відправлення на фронт. Про смерть щонайменше трьох мобілізованих стало відомо в понеділок, 3 жовтня.

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