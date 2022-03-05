У Росії готуються до невизначеного майбутнього: через різке знецінення рубля під магазинами - довгі черги

У Росії готуються до невизначеного майбутнього: через різке знецінення рубля під магазинами - довгі черги

Санкції вже б'ють по споживачах через стрибки цін та збоїв у цифрових платежах.

У магазинів у Росії вишиковуються довгі черги через різке знецінення рубля та відходу найбільших західних компаній. Росіяни поспішають запастися якісними товарами та обладнанням до того, як полиці спорожніють або ціни зростуть ще більше.

Про це повідомляє у суботу, 5 березня, Reuters.

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В останні дні рубль втратив третину своєї вартості після того, як Захід запровадив безпрецедентні санкції через вторгнення РФ в Україну. Ці кроки заморозили більшу частину резервів центрального банку у розмірі 640 мільярдів доларів і заборонили кільком банкам доступ до глобальної платіжної системи SWIFT, що залишило рубль у вільному падінні.

Росіяни готуються до невизначеного майбутнього зі зростаючою інфляцією, економічними труднощами та ще різкішим скороченням імпортних товарів.

Зак Вітлін, аналітик Eurasia Group, зазначає, що санкції вже б'ють по споживачах через стрибки цін та збоїв у цифрових платежах. Відхід іноземних брендів, таких як IKEA, створює "ефект снігової грудки", додав він.

За даними Федеральної митної служби, минулого року автомобілі, машини та автозапчастини становили майже половину російського імпорту на суму 293 мільярди доларів.

За прогнозами JPMorgan, негайний економічний шок спричинить скорочення ВВП на 35% у другому кварталі та на 7% у 2022 році. Але "зростаюча політична та економічна ізоляція скоротить потенціал зростання Росії найближчими роками", - додав він.

Транснаціональні корпорації, від технологічних фірм Apple та Microsoft до виробників споживчих товарів Nike та Diageo, розірвали зв'язки з Росією, а це означає, що покупці матимуть обмежений доступ до споживчих товарів, до яких вони звикли за три десятиліття.

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