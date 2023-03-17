У Росії хочуть нагородити пілотів, які збили американський безпілотник MQ-9 Reaper

Винищувачі Су-27 пошкодили розвідувальний дрон США MQ-9 Reaper під час невдалої спроби перехопити його над Чорним морем.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу хоче нагородити льотчиків СУ-27, які збили американський дрон MQ-9 Reaper.

Про це пише прокремлівське видання "РИА Новости".

"Шойгу представив до російських держнагород льотчиків Су-27, які збили над Чорним морем американський безпілотник MQ-9 Reaper", - йдетться у повідомленні.

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Інцидент з безпілотником

14 березня стало відомо, що два російські винищувачі Су-27 пошкодили розвідувальний дрон США MQ-9 Reaper під час невдалої спроби перехопити його в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Американцям довелося затопити свій дрон.

16 березня росіяни заявили, що знайшли американський дрон у морі за 60 км від окупованого Севастополя: "Для Міноборони РФ цікава внутрішня електронна "начинка" безпілотника, а також його двигун".

У Білому домі вважають дії російських винищувачів Су-27 щодо американського безпілотника MQ-9 Reaper агресивними та свідомими, однак не можуть стверджувати, чи прагнув російський пілот влаштувати зіткнення з БПЛА.

Росія вирішила підняти американський безпілотник MQ-9 Reaper, який сама ж і пошкодила, з Чорного моря за допомогою старого судна.

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