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У Росії хочуть підвищити призовний вік – у британській розвідці пояснили, як це вплине на війну

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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У Росії хочуть підвищити призовний вік – у британській розвідці пояснили, як це вплине на війну

Фото: Associated Press

Верхня планка призовного віку на строкову службу до російської армії може бути піднята до 30 років (зараз 27) вже під час весняної кампанії 2023 року.

Голова комітету Держдуми Росії з оборони Андрій Картаполов 12 січня запропонував збільшити вік призову на військову службу до армії від 27 до 30 років вже навесні 2023 року.  

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

"Існує реалістична ймовірність того, що російські лідери сподіваються, що зміна вікових критеріїв для призову може посилити особовий склад, готовий воювати в Україні. Таке рішення видається менш тривожними для населення, ніж оголошення про чергову хвилю часткової мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Так, Картаполов сказав, що цей крок має на меті забезпечити оголошене раніше збільшення чисельності російських сил на 30%.

У розвідці Британії нагадали, що минулого року президент Путін заявив, що підтримує такий крок, і російські чиновники добре розуміють реакцію громадськості на таке рішення.

Нагадаємо, у Росії скасували відстрочення від мобілізації для багатодітних чоловіків.

Видання The Times повідомляло, що Росія оголосить нову хвилю мобілізації найближчими тижнями: планують набрати до війська 500 тис. осіб та кинути в новий наступ на Україну у квітні.

Російський публіцист та опозиціонер Андрій Піонтковський зауважив, що в Росії надалі триває ще перша хвиля мобілізації, хоча це й відбувається прихованими темпами. 

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Дата публікації
Перегляди
2089
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