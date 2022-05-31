У Росії контрактники не хочуть повертатися на війну в Україні через численні "нюанси" — СБУ

У Росії контрактники не хочуть повертатися на війну в Україні через численні "нюанси" — СБУ

Контрактники у Росії відмовляються продовжувати строк своєї служби. Російським воякам не платять, а загиблих оголошують зрадниками.

Генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун повідомляє, що станом на сьогодні в РФ змогли зібрати всього близько 35-50 тисяч військових.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Freeдом".

"Три місяці закінчуються - у кого раніше, у кого пізніше. Основна маса цих людей просто відмовляються щось підписувати. Якщо раніше терміновиків затягли в цю пастку грошима чи ще чимось, то зараз пішла серйозна інформація: грошей немає , нюанси щодо поранень, ще більші нюанси, якщо людина загинула (тобто її фізично немає на території РФ). Навіть якщо вона загинула, і знають де і як, то можуть ще й зрадником оголосити", - розповів Ягун.

За його словами, ніхто не хоче нести службу в таких жорстких умовах. За останніми даними, все, що росіяни змогли наразі зробити - зібрати не більше 35-50 тисяч військових.

"Навіть їхній "Барс" - бойовий армійський резерв країни - їх не врятував. Мало бути 120 тисяч резервного фонду. Нічого не допомагає. Я не знаю, як вони зараз виходитимуть із ситуації, якщо не оголосять повну мобілізацію", - зазначив Ягун.

Нагадаємо, Служба безпеки України перехопили розмову окупанті країни-агресорки Росії. Вона свідчить про те, що після ліквідації ЗСУ елітної частини "рядові" російські окупанти тепер бояться воювати.

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