У Росії кувалдою стратили ще одного "зека", який поїхав до України "мститись за смерть сина"

У Росії кувалдою могли стратити ще одного засудженого, якого завербували на війну проти України у в'язниці. Перед смертю чоловік повідомив дружині, що його везуть на розстріл через "масове дезертирство у його роті".

Про це пише російське видання The Insider.

Засудженого Віктора Севальнева завербували на війну проти України у в'язниці. Він погодився вбивати українців, оскільки на війні вже загинув його син. Таким чином чоловік вирішив "помститись".

Севальнева призначили у Луганській області керувати ротою окупантів, оскільки у нього був бойовий досвід у війні проти Чечні. Спочатку окупанта навіть нагородили, проте у листопаді його рота була розгромлена: частину росіян ліквідували, інша - втекла з фронту.

Поранений окупант перебував у госпіталі, звідти він повідомив дружину, що його везуть на розстріл свої ж. Він розповів, що росіяни для Шойгу та Путіна - це "розхідний матеріал" і що він не так уявляв собі війну та хотів повернутись назад до колонії, проте його не відпустили.

Через кілька днів жінці повідомили, що її чоловік нібито загинув на фронті. Під час огляду тіла представник російського Міноборони зауважив, що у ліквідованого на голові удари, характерні для кувалди. У ПВК "Вагнера" відхрестились від вбивства загарбника. Російські правозахисники вважають, що Севальнев міг бути в іншій приватній військовій компанії, яка теж використовує методи "вагнерівців".

Страти в російській окупаційній армії

Раніше російські телеграм-канали опублікували відео страти завербованого "зека", який воював у складі ПВК "Вагнера". Його голову начебто розбили кувалдою. На відео видно, як росіяни вбивають засудженого.

Російська правозахисниця, очільниця правозахисної організації "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла, що бойовики ПВК "Вагнер" стратили не лише Євгена Нужина, якого обміняли з українського полону, а щонайменше 40 учасників війни з Україною.

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