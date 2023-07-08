У Росії лякають ядерною війною через касетні боєприпаси, які отримає Україна

У РФ все частіше лунають погрози про ядерну війну.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв не на жарт злякався, після того, як США анонсували, що до чергового пакету військової допомоги Україні увійдуть касетні боєприпаси. На таке рішення американського лідера, пропагандист назвав його "сонним маразматиком".

Про це він висловився у своїх соцмережах.

За його словами, Байден вирішив просто "красиво піти", спровокувавши ядерний Армагедон.

"Дід просто вирішив красиво піти, спровокувавши ядерний Армагеддон і прихопивши з собою на той світ половину людства", – написав він.

Примітно, що далеко не перші вже ядерні погрози на адресу Заходу – не найдивніше в сьогоднішній заяві Медведєва. Серед іншого колишній президент РФ стверджує, що Байден.

Ядерні погрози Росії

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв узявся залякувати світ ядерною війною, водночас заявивши, що ядерної зими можна уникнути, якщо Захід виконає всі російські вимоги щодо закінчення війни в Україні.

Раніше колишній президент РФ пригрозив президенту Польщі Анджею Дуді, прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому та главі правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського "зникненням".

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