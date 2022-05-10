У Росії масово звільняються губернатори, які роками обіймали свої пости

У Росії масово звільняються губернатори, які роками обіймали свої пости

Такі відставки ЗМІ пояснюють небажанням брати відповідальність за війну в Україні.

У Росії масово звільняються губернатори, які роками обіймали свої пости.

Про це пишуть РосЗМІ.

В Росії за добу оголосив про відставку вже п'ятий губернатор - глава Марій Ел Олександр Євстіфєєв.

Напередодні посади залишили губернатор Саратовської області - Валерій Радаєв, Томської - Сергій Жвачкін, Кіровської - Ігор Васильєв та Рязанської області - Микола Любимов. Останній додав, що не висуватиметься на посаду голови регіону на наступний термін.

Цікавий в них флеш-моб. Чекаємо на продовження.

Масові відставки російських губернаторів, які роками обіймали свої пости, пояснюють небажанням брати відповідальність за війну в Україні.

Ці відставки також можуть бути пов’язані з провалом прихованої мобілізації саме в цих областях.

Зазначимо, що 11 вересня в Росії відбудуться вибори губернаторів.

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