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У Росії мати окупанта помітила зникнення сина після того, як у неї закінчилися його гроші

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Росії мати окупанта помітила зникнення сина після того, як у неї закінчилися його гроші

Після того, як припинили платити виплати, жінка поїхала навіть до Москви.

У Росії мати мобілізованого почала шукати свого сина-окупанта тільки після того, як на його рахунок припинили надсилати гроші. 

Відео із мамою російського окупанта публікують в Youtube. 

Мати російського окупанта розповіла, що вона розшукує свого сина вже кілька місяців, проте російська влада нічим їй не допомагає. 

"Я ще трохи була спокійна, бо листопаді-грудні виплати були. Значить, мій син у строю. Я була спокійна, хоч і зв'язку не було. Але за інші місяці мені виплати не прийшли. Тоді я почала телефонувати до військкомату. Їх теж здивувало, чому виплат немає. Я їздила до Москви, в Міністерство оборони. Там вони теж здивовані, що я шукаю сина і немає виплат", - сказала росіянка. 

Нагадаємо, в Україні у лютому 2023 року ліквідували російського окупанта Юрія Шнайдера, який знімався у новорічному привітанні диктатора Володимира Путіна. 

Також у Соледарі ліквідували "мачо-алкоголіка", який добровільно погодився вбивати українців.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
903
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