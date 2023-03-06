У Росії мати окупанта помітила зникнення сина після того, як у неї закінчилися його гроші

Після того, як припинили платити виплати, жінка поїхала навіть до Москви.

У Росії мати мобілізованого почала шукати свого сина-окупанта тільки після того, як на його рахунок припинили надсилати гроші.

Відео із мамою російського окупанта публікують в Youtube.

Мати російського окупанта розповіла, що вона розшукує свого сина вже кілька місяців, проте російська влада нічим їй не допомагає.

"Я ще трохи була спокійна, бо листопаді-грудні виплати були. Значить, мій син у строю. Я була спокійна, хоч і зв'язку не було. Але за інші місяці мені виплати не прийшли. Тоді я почала телефонувати до військкомату. Їх теж здивувало, чому виплат немає. Я їздила до Москви, в Міністерство оборони. Там вони теж здивовані, що я шукаю сина і немає виплат", - сказала росіянка.

Нагадаємо, в Україні у лютому 2023 року ліквідували російського окупанта Юрія Шнайдера, який знімався у новорічному привітанні диктатора Володимира Путіна.

Також у Соледарі ліквідували "мачо-алкоголіка", який добровільно погодився вбивати українців.

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