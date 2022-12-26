У Росії мати отримала повістку в армію за сина, який помер у віці 2,5 роки

Дитина померла ще 2009 року від водянки головного мозку.

Мешканка Єкатеринбурга (Росія) Анастасія отримала повістку за покійного сина Сергія. Дитина померла у віці 2,5 роки.

Про це пише місцевий російський портал Е1.

Хлопчик помер 2009 року від водянки головного мозку. Як зазначають журналісти, жінка тяжко пережила смерть сина, а тепер отримала повідомлення з військкомату на ім'я Сергія з вимогою з'явитися на призовний пункт 26 січня о восьмій ранку.

Повістку передали не під підпис, а просто кинули до поштової скриньки в будинку матері Анастасії. Жінка зателефонувала своїй доньці та розповіла про повідомлення.

"Мені зателефонувала мама з тривожним голосом: я не знаю, як тобі це сказати. Прийшла повістка. Я була здивована: яка повістка? Старший син проживає зі мною, і повістка має прийти на нашу адресу. Але вона пояснила, що повістка прийшла на Сергія. І тут мене просто накрило", — поділилася жінка.

Вона здивувалася, що у військкоматі за тринадцять років не змогли поновити бази даних.

"У військкоматі сказали, що відомості їм подає паспортний стіл. Ми точно передавали туди дані про смерть сина", — сказала росіянка.

Нагадаємо, в Росії військові комісаріати почали цікавитись дітьми. Так, у повістці для 12-річного школяра йдеться про те, що дитина підлягає початковому встановленню на військовий облік.

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