У Росії майже не залишилося носіїв «Калібрів»: Україна влаштувала справжній розгром у Чорному морі

Російський корабель / © УНІАН

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Російський Чорноморський флот зазнав значних втрат серед кораблів і підводних човнів, здатних запускати крилаті ракети «Калібр».

Про це йдеться в аналізі Defence Express.

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На початку повномасштабного вторгнення РФ мала в Чорному морі кілька типів кораблів і підводних човнів, здатних застосовувати ракети 3М14 «Калібр». До складу угруповання входили два фрегати проєкту 11356Р, три малі ракетні кораблі «Буян-М», два кораблі проєкту 22800 «Каракурт», чотири підводні човни «Варшавянка» та підводний човен проєкту 877В «Палтус».

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У теорії це дозволяло росіянам здійснювати одночасний залп до 76 ракет. Водночас частина кораблів на початку 2022 року ще не була введена в експлуатацію.

Згодом російський ракетний потенціал у Чорному морі почав стрімко скорочуватися. Зокрема, у 2023 році був уражений «Аскольд», а у 2024-му знищено «Циклон».

Серед підводних човнів РФ серйозних втрат зазнали «Ростов-на-Дону» та «Колпіно». Перший після ураження згодом був потоплений, а другий отримав критичні пошкодження внаслідок операції СБУ.

Окремо аналітики звертають увагу на нещодавню атаку по Новоросійську. За інформацією осінтерів, під час удару були уражені два російські фрегати — «Адмірал Ессен» та «Адмірал Макаров». Також під удар потрапив один із малих ракетних кораблів «Буян-М», хоча його остаточний стан наразі залишається невідомим.

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Таким чином, за оцінкою Defence Express, у боєздатному стані в російській Чорноморській флотилії наразі може залишатися щонайменше п’ять носіїв «Калібрів».

Йдеться про два кораблі «Буян-М», два підводні човни «Варшавянка» — «Старий Оскол» і «Великий Новгород» — та субмарину «Алроса».

Втім, остання є окремим питанням. Після тривалої модернізації «Алроса» отримала можливість застосовувати «Калібри», але у відкритих джерелах немає підтверджень, що підводний човен коли-небудь здійснював пуски цих ракет.

Крім того, технічний стан субмарини викликає сумніви. За 36 років експлуатації вона щонайменше 14 років провела на ремонті.

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У результаті, за підрахунками Defence Express, нинішній сумарний залп боєздатних носіїв «Калібрів» у Чорному морі може становити приблизно 16–20 ракет.

Проте це ще не означає, що Росія втратила можливість відновити свій ракетний потенціал у регіоні.

«Росіяни мають можливість завести додаткові носії маршрутом через річки Дон, Волга та Азовське море», — йдеться в аналізі.

Ще один варіант для Москви — використовувати кораблі Каспійської флотилії безпосередньо з Каспійського моря. У такому разі російські носії не заходять у Чорне море, де залишаються в зоні ураження українських засобів.

Подібну тактику Росія вже застосовувала. Її головний недолік полягає в тому, що з Каспійського моря «Калібрами» можна охопити лише частину території України.

Тож українські удари значно звузили можливості російського флоту, але говорити про повне зникнення загрози «Калібрів» поки зарано.

Раніше повідомлялося, що внаслідок успішної спільної спецоперації Сил оборони на військовій базі в Новоросійську пошкоджень зазнали одразу чотири кораблі російського флоту.

Ми раніше інформували, що удар Сил оборони України по Новоросійську був заздалегідь спланованою операцією, для підготовки якої знадобилися тривала розвідка, планування та взаємодія різних підрозділів.

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