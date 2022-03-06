У Росії мережа гіпермаркетів обмежила продаж товарів в одні руки

Мережа гіпермаркетів РФ запровадила обмеження на продаж низки товарів.

У Росії мережа гіпермаркетів "Лента" обмежила кількість товарів, які може придбати покупець за один візит до магазину і при замовленні онлайн.

Про це РБК повідомив представник компанії.

За один раз можна придбати до 10 одиниць товару, обсяги обмежуються залежно від категорії.

Мережа гіпермаркетів «Лента» обмежила кількість товарів, які зможе придбати покупець за один візит до магазину і при замовленні онлайн, повідомив РБК представник компанії.



За один раз можна придбати до 10 одиниць товару, обсяги обмежуються залежно від категорії. — РБК (@ru_rbc) March 6, 2022

Раніше про обмеження оголосив найбільший російський рітейлер X5 Group ("Перекресток", "Пятерочка", "Карусель).