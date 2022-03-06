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У Росії мережа гіпермаркетів обмежила продаж товарів в одні руки

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Мережа гіпермаркетів РФ запровадила обмеження на продаж низки товарів.

У Росії мережа гіпермаркетів "Лента" обмежила кількість товарів, які може придбати покупець за один візит до магазину і при замовленні онлайн.

Про це РБК повідомив представник компанії.

За один раз можна придбати до 10 одиниць товару, обсяги обмежуються залежно від категорії.

Раніше про обмеження оголосив найбільший російський рітейлер X5 Group ("Перекресток", "Пятерочка", "Карусель).

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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