У Росії мережа гіпермаркетів обмежила продаж товарів в одні руки

Мережа гіпермаркетів РФ запровадила обмеження на продаж низки товарів.
У Росії мережа гіпермаркетів "Лента" обмежила кількість товарів, які може придбати покупець за один візит до магазину і при замовленні онлайн.
Про це РБК повідомив представник компанії.
За один раз можна придбати до 10 одиниць товару, обсяги обмежуються залежно від категорії.
Мережа гіпермаркетів «Лента» обмежила кількість товарів, які зможе придбати покупець за один візит до магазину і при замовленні онлайн, повідомив РБК представник компанії.— РБК (@ru_rbc) March 6, 2022
За один раз можна придбати до 10 одиниць товару, обсяги обмежуються залежно від категорії.
Раніше про обмеження оголосив найбільший російський рітейлер X5 Group ("Перекресток", "Пятерочка", "Карусель).
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:
- особового складу – близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин – 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ — 42,
- кошти ППО – 11,
- літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
- вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки — 374,
- легкі швидкісні катери — 2,
- цистерн з ПММ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна і дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" і запроваджують санкції.
Як розпочиналася війна Росії проти України:
- Рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу.
- Відразу ж лунали вибухи у великих містах України — Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріл українських міст і сіл триває.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України запроваджується військовий стан.
- Протягом 24 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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