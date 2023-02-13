У Росії "мобіки" записали звернення до Путіна: скаржаться, що їх обманули

Мобілізовані сподіваються, що після звернення їх відправлять у тил.

У Росії мобілізовані записали звернення до їхнього диктатора Володимира Путіна. Вони скаржаться на те, що їх незаконно кинули на передову.

Відео зі зверненням завірусилося в російських пабліках. На ньому військові з Оренбурзької та Самарської областей РФ наполегливо просять Путіна "допомогти," аргументуючи це тим, що їх просто обдурили.

"Ми проходили навчання в Нижній Павлівці у складі комендантського батальйону. Після прибуття до "ДНР" нас розформували, ми потрапили до 277-го окремого стрілецького батальйону, який виконує завдання штурмових наступальних дій на передній лінії фронту. При першому ж виході на бойове завдання серед мобілізованих є загиблі та поранені – загинуло двоє людей, поранено понад чотири", - зазначено в повідомленні.

Мобілізовані сподіваються, що після звернення їх відправлять у тил.

Зазначимо, що кількість таких звернень з кожним днем у Росії лише зростає.

Нагадаємо, адвокат та правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю ТСН.ua. розповів, що голосно заявляти про нову велику хвилю мобілізації для війни в Україні очільник Кремля Володимир Путін наміру не має.

Читайте також: