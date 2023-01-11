У Росії "мобіку" дали 5,5 років колонії суворого режиму: обурювався поганою підготовкою до війни (відео)

Мобілізованого росіянина показово покарали за те, що він публічно принижував офіцера у навчальному центрі "Патріот" у Підмосков'ї.

Одинцовський гарнізонний військовий суд засудив до 5,5 років колонії суворого режиму мобілізованого росіянина Олександра Лешкова. Його визнали винним у завданні побоїв командиру, скоєному в період мобілізації.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на повідомлення пресслужби суду.

Лешков був героєм відео, яке з'явилося у соцмережах 13 листопада. Від імені усіх мобілізованих, яких зібрали у військовому центрі "Патріот" у Підмосков'ї, він обурювався поганою підготовкою та неякісним забезпеченням перед відправкою на війну в Україну.

"Влаштовуємо х** знає що. Це імітація стрільб, імітація навчань. Приходи тут постріляти, заряди тут два ріжки, зобрази тут уявного противника на танковому полігоні - тра-та-та!" - гінвно говорив на відео Лешков, звертаючись до підполковника, що стояв поруч.

Під час суперечки з офіцером "мобік"-здоровило матюкав його, пускав у лице дим від сигарети і грубо штовхнув, коли той спробував його заспокоїти.

"Ми завтра підемо і ви про нас забудете", - репетував невдоволений чоловік.

⚡️На россии осудили на 5,5 лет военнослужащего Александра Лешкова, который в ноябре стал героем вирусного видео



На видео мобилизованный Лешков спорил на повышенных тонах с офицером из-за отсутствия нормальных тренировок pic.twitter.com/Nk0diazMmb — Ukraine 2022 (@2022Ukraine) January 11, 2023

Лешкова одразу після інциденту затримали та відправили під арешт, звинувативши у застосуванні насильства та образі начальника під час виконання військової служби.

Свою провину підсудний не визнав, але підтвердив факт грубого поводження з офіцером, заявивши, що насильство не застосовував, а захищав себе.

Захист росіянина оскаржив винесений йому вирок.

Нагадаємо, російські загарбники складають списки школярів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, яких хочуть мобілізувати на війну проти України.

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