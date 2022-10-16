У Росії мобілізованим видали мініатюрний бронежилет та пластикові каски: фото

Це не перший інцидент серед мобілізованих.

Мобілізовані у Тверській області Росії нарікають, що їм видали мініатюрний бронежилет та пластикові каски.

Про це пише російський проєкт Sota.

Жителі міста Лихославль Тверської області РФ заявили, що їхніх мобілізованих родичів відправили на війну проти України в мініатюрних бронежилетах та пластикових касках. Вони вимагають від влади регіону видати окупантам нормальне екіпірування.

Фото: Sota

Це вже не перший інцидент, коли російським мобілізованим видають мініатюрні бронежилети. Раніше це вже було зафіксовано в Краснодарському краї.

Мобілізація у Росії

Російський диктатор Володимир Путін наприкінці вересня оголосив у Росії "часткову" мобілізацію. До окупаційної армії планують призвати від 300 тисяч до 1 мільйона осіб.

Після мобілізації у РФ почали виникати скандали. Родичі окупантів нарікають на відсутність харчування та погані умови життя для мобілізованих. Також там заявляють, що змушені самі купувати окупантам амуніцію.

Також відомо про смерті мобілізованих ще на території РФ. Росіяни вчиняють самогубства або ж помирають за загадкових обставин. Стався у РФ також і релігійний конфлікт, через який на полігоні загинуло кілька десятків росіян. Там уродженці Таджикистану через образу Аллаха розстріляли командира та інших військових.

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