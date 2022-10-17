У Росії мобілізованим видали "страйкбольні супербронежилети": вони чомусь невдоволені (відео)

У Росії мобілізованим видали "страйкбольні супербронежилети", які захищають від пострілів з пневматичної зброї, та каски "китайського зразка, незрозумілого походження та виробництва". Однак росіяни чомусь невдоволені.

Відео, де мобілізований показує свою амуніцію і скаржиться, опублікували в Мережі.

"Ось видали нам сьогодні супербронежилети, страйкбольні. Захищають від пневматики. І збираються відправляти на Україну в цьому гівні. Каски китайського зразка, теж незрозумілого походження та виробництва, з чого зроблено – нічого незрозуміло. Суцільна показуха навколо. Нічого реального не демонструють ніде", - розповідає росіянин.

Раніше мобілізовані росіяни у Тверській області нарікали, що їм видали мініатюрний бронежилет та пластикові каски. Вони вимагають від влади регіону видати окупантам нормальне екіпірування. Такий самий "інцидент" зафіксували в Краснодарському краї.

Мобілізація торкнулася вже і москвичів

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