У Росії можливий збройний протест: розвідка оприлюднила подробиці заворушень на Брянщині (відео)

За даними ГУР, російські повстанці знищили двох бойовиків окупаційної армії; відзначається значна кількість поранених.

Російський військовий розповів про велику кількість жертв серед окупантів внаслідок нещодавніх заворушень в одному із сіл Брянської області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Зазначається, що у четвер, 6 квітня, в Погарському районі Брянської області сталися заворушення. Російські повстанці знищили двох бойовиків окупаційної армії. Також відзначається значна кількість поранених, точна цифра наразі уточнюється. Окрім того, виведено з ладу ворожий БТР, пошкоджено іншу техніку, обладнання та майно окупантів.

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"Купа швидких, роз***рили прикордонників, військових. Загиблих не знаю, але сказали, що поранених до**я, бо дуже до**я швидких... Х**нули добре", - розповів російський військовий.

Як зазначили в ГУР, останні події в Брянській області свідчать про те, що всередині Росії можливий збройний протест проти чинного режиму.

Зазначимо, двоє військових РФ постраждали від вибуху в Брянській області біля кордону з Україною.

Нагадаємо, 2 березня у Росії заявили про "атаку українських диверсантів", які нібито захопили заручників у селі Сушани Брянської області. Відповідальність за диверсійну вилазку взяв на себе "Російський добровольчий корпус" (РДК).

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