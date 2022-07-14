У Росії можуть сформувати "добровольчі батальйони" замість мобілізації - ISW

Ймовірно, у Росії вирішили формувати добровольчі батальйони для участі у російському вторгненні в Україну замість оголошення часткової чи повної мобілізації в країні-агресорці.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

Тим часом російські засоби масової пропаганди пишуть про створення або розгортання так званих добровольчих батальйонів у Курській області, Приморському краї, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижегородській та Оренбурзькій областях формувань та добровільних підрозділів у Тюменській області.

Аналітики наголошують, що батальйони можуть сформуватися з 34 тисяч військовослужбовців, якщо кожен регіон РФ створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.

"Цілком можливо, що деякі суб'єкти федерації можуть відкласти або не взяти участь у створенні батальйонів, при цьому офіційні особи у Волгограді, як повідомляється, мовчать щодо формування нових підрозділів. Сформовані батальйони зараз виїжджають на полігони і, ймовірно, завершать місячну підготовку до кінця серпня, але вони не будуть боєздатними за такий короткий період", - йдеться у повідомленні.

Нагадамо, розпочалася 141 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти наступають у напрямку Верхньокам’янського та Кам’янки на Донеччині. Детальнше про ситуацію на фронті - ранковому зведенні Генштабу станом на 14 липня.

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