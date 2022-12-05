У Росії на авіабазі, з якої ракетами атакують Україну, стався вибух: подробиці

Енгельс є основною базою бомбардувальників, з якої РФ завдає масованих ударів по Україні.

У Росії на авіабазі в Саратовської області, звідки злітають для обстрілу України бомбардувальники, внаслідок падіння невстановленого безпілотника було пошкоджено два ракетоносці Ту-95.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, зокрема ASTRA та Baza.

Зазначається, що невстановлений безпілотник упав на злітну смугу авіабази Енгельс-1. Окрім пошкодження двох стратегічних бомбардувальників, двоє російських військовослужбовців зазнали поранень, їх госпіталізовано. Водночас, які самі пошкодження у літаків, не повідомляється. Однак ЗМІ пишуть, що пошкодження значні.

За даними джерел ASTRA, це сталося сьогодні вранці, 5 грудня. Більше того, кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко у телеграм-каналі опублікував відеопідтвердження вибуху на російській авіабазі Енгельс.

Варто зазначити, що саме з цієї авіабази Росія завдає масовані ракетні удари по Україні. Для цього країна-агресорка використовує стратегічні бомбардувальники, які є носіями крилатих ракет.

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