"У Росії наростають панічні настрої, а пропагандисти б’ються в істериці" - Подоляк

Росія взагалі не контролює низку процесів, які відбуваються всередині країни.

По це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив в ефірі телеканалу «Ми — Україна».

Він зазначив, що панічні настрої вже наростають, в тому числі, в оточенні Путіна.

"Вони не розуміють, як на це реагувати, не контролюють безпосередньо безпековий контур на рівні області як такої. Були окремі заяви ФСБ, місцевих органів влади, Міноборони. Вони не синхронізовані. А це говорить про те, що розірвана система управління. Пропагандисти б’ються в істериці і говорять «у нас же ядерна зброя», - йдеться у повідомленні.

Подоляк також додав, що Україна не має відношення до подій у Брянській області.

"Але той день показав, що так само, коли ми деокупували Харківську область, зайшли і з’ясували, що там нікого немає, так і на Херсонщині після цього вони поставили ствольну артилерію, щоб просто бити по цивільним. Це сутність Росії — вбивати цивільних. Так само сьогодні ми розуміємо, що вони абсолютно нічого не контролюють у себе вдома — немає оборони, немає спецназу, ППО, армійської системи», — прокоментував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що Подоляк заявив, що Росія продовжує загострювати ситуацію у Молдові. У російських загарбників є сценарій, який вони прагнуть реалізувати.

Читайте також: