У Росії назвали кількість постраждалих внаслідок вибуху на військовому аеродромі в Криму

Внаслідок вибухів, які пролунали 9 серпня в окупованому Криму, постраждали п’ять осіб.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я Криму, пишуть російські засоби масової пропаганди.
Так, в другій половині дня 9 серпня у російських телеграм-каналах з'явилася інформація про вибухи в окупованому Криму. Про прильоти в Мережі пишуть мешканці Новофедорівки, дим звідти видно навіть на пляжі в Євпаторії.
У Росії заявили, що причиною вибухів стала "детонація авіаційних боєприпасів", адже на аеродромі "Сакі" в окупованому росіянами Криму, де пролунали потужні вибухи, перебувала військова авіаційна техніка. Але в Міноборони РФ заявляють, що літаки начебто залишились неушкодженими.
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