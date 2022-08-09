У Росії назвали кількість постраждалих внаслідок вибуху на військовому аеродромі в Криму

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я Криму, пишуть російські засоби масової пропаганди.

Так, в другій половині дня 9 серпня у російських телеграм-каналах з'явилася інформація про вибухи в окупованому Криму. Про прильоти в Мережі пишуть мешканці Новофедорівки, дим звідти видно навіть на пляжі в Євпаторії.

У Росії заявили, що причиною вибухів стала "детонація авіаційних боєприпасів", адже на аеродромі "Сакі" в окупованому росіянами Криму, де пролунали потужні вибухи, перебувала військова авіаційна техніка. Але в Міноборони РФ заявляють, що літаки начебто залишились неушкодженими.

Читайте також: