У Росії не вистачає техніки для ведення війни проти України через санкції - Мінфін США

Санкції та експортний контроль щодо Росії позбавляють її матеріалів для війни.

Запровадженні проти Росії санкції США вже сильно вдарили по російській армії, оскільки у неї почались великі проблеми з військовою технікою для ведення війни проти України.

Про це заявила голова Міністерства фінансів США Джанет Еллен, інформує CNN.

"Введені США санкції та експортний контроль щодо Росії позбавляють її матеріалів для війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

Вона зазначила, що обмеження цін на російську нафту у розмірі 60 доларів за барель перетворює профіцитний бюджет РФ на дефіцитний.

"Санкції та експортний контроль змусили Росію звертатися до Ірану та Північної Кореї за військовим спорядженням та матеріалами, а США роблять кроки щодо припинення ухилення від обмежень", - сказала Єллен.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колишній депутат Держдуми Геннадій Гудков, опозиціонер РФ вважає, що війна в Україні може закінчитися уже цього року, оскільки російська армія виснажена як морально, так і фізично.

Крім того, ми інформували, що жахлива страта українського полоненого російськими окупантами викликала великий міжнародний резонанс. Після оприлюднення відео, де військовослужбовцю відрізають голову, армію РФ порівнюють з бойовиками ІДІЛ і нацистами.

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