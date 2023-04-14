У Росії не вистачить ресурсу на якісні ракети: експерт пояснив, який дешевий аналог хоче виробляти РФ

Росія має плани таки почати влітку потужне виробництво цих ракет. Ми звикли, що коли Росія говорить про якісь нові види озброєння, це здебільшого маскування старого радянського озброєння.

В ефірі “1+1” в рамках телемарафону “Єдині новини” військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко розповів, що це за ракети і наскільки вони дійсно можуть нести загрозу.

“Х-50 — це ракета, яка, в першу чергу, є дешевим аналогом Х-101. Х-50 була презентована у 2017 році, але з того часу вони так і на змогли налагодити її серійне виробництво. Вона потрібна для того, щоб виробляти дуже швидко в більшій кількості значно дешевший аналог. Але цей аналог має гірші характеристики. В неї трохи гірші характеристики за швидкістю польоту приблизно на 10-15%, на відміну від Х-101. Вона дозвукова, а також має меншу відстань польоту. Тобто 1500 км замість 5500 км, як у першій модифікації. Звісно, це охоплює всю територію України. Ми це розуміємо. Але з іншого боку це змушує їх літаки витрачати значно більше ресурсів як паливних, так і ресурсів самого літака. Найнебезпечніше в цій ракеті те, що вона проєктувалася як уніфікована для всіх їхніх стратегічних літаків, тобто її може використовувати Ту-95МС, Ту-22М3 і Ту-160”, - розповів Олександр Коваленко.

Він також додав, що вони мають інтегровані системи перешкод, які призначені для прориву протиповітряної оборони, а також пастки, які відволікають ракети зенітно-ракетних комплексів - саме систем ППО.

“Наскільки вони ефективно працюють — невідомо. Тому говорити про ефективність прориву ППО зарано. Можна казати про те, що вони таким дешевим засобом намагаються дійсно замінити Х-101. Але інше питання — чи є в них відповідні виробничі можливості, тобто лінії виробництва, які зможуть якось замінювати їх у великій кількості. Є ще один цікавий момент ці ракети неможливо буде встановлювати на ті ж самі Ту-95МС, наприклад, у кількості більшій, ніж Х-101. Але сам Ту-95МС повинен буде в два-три рази навіть збільшувати відстань польоту, щоб наносити ці удари по території України. Тобто питання щодо ресурсу дуже цікаве, тому що воно нераціонально буде використовуватися. Радянські літаки свій ресурс вже майже вичерпали”, - зазначив військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, що Росія ракетами обстріляла багатоповерхівки у Слов'янську, багато загиблих і поранених.

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