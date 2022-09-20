У Росії не залишилося аргументів: експерти оцінили, чи застосує Путін ядерну зброю

На сьогодні у Росії не залишилося аргументів, окрім ядерної зброї, зауважив військовий експерт Петро Черник. Водночас військовий експерт Олег Жданов вважає, що РФ, найімовірніше, не застосує цю зброю масового ураження.

Якщо Москва використає ядерну зброю, на це буде змушений відповісти Захід.

Про це в коментарі ТСН.ua. сказав Черник.

"Якщо цей аргумент буде застосований, то все однозначно вийде за межі України. Захід буде змушений відповідати, у нього не буде вибору. Якщо не відповість, то, наприклад, Індія та Пакистан, які стоять на тоненькій лінії ядерного апокаліпсису, поставлять один одному запитання про те, що, іншим можна, а нам заборонено?" – розповів експерт.

"Усе можливе", – відповів він на уточнювальне запитання про те, чи можливий ядерний удар з боку Росії.

"Я не применшую їхньої божевільності. Якби Гітлер мав ядерну зброю, то він використав би її? 100 відсотків. Йому не вистачило місяця для її отримання. Але Німеччина була б приречена. Ці (росіяни ­– ред.) також приречені", – переконаний Черник.

Проте на думку Жданова, РФ, найімовірніше, не застосує ядерну зброю, аніж піде на це.

"Скоріше ні, аніж так. Європейський континент не хоче ще одного Чорнобиля на своїй території. Допустити застосування Захід не може, саме тому постійно лунають заяви про це. Позавчора Байден вчергове тричі повторив застереження для Путіна", – пояснив військовий експерт.

Крім того, він висловив сумнів у тому, що оточення президента РФ Володимира Путіна "готове йти до раю".

"Вони хочуть домовитися із Заходом та витрачати свої кошти. Якщо він навіть буде тупотіти ногами і кричати: "Давайте застосуємо!", йому не дадуть цього зробити", – сказав Жданов.

Він також зауважив, що підготовку Росією ядерної зброї до застосування не зможе не помітити західна розвідка.

Нагадаємо, на думку російського опозиціонера, юриста та адвоката Марка Фейгіна, ядерна зброя – останній варіант для Путіна у війні з Україною. Перед цим може бути загальна мобілізація.

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