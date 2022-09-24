У Росії не зможуть створити мобілізаційний резерв навіть низької якості — ISW

Оголошена мобілізація в Росії не зможе створити резервні сили навіть тієї низької якості, яку запланував Володимир Путін, якщо Кремль не зможе швидко розв'язати системні проблеми.

Російські військкомати мобілізують чоловіків, які не відповідають заявленим критеріям.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

"Російська мобілізаційна система намагається виконати завдання, яке поставив президент Росії Володимир Путін, і, швидше за все, не зможе створити мобілізовані резервні сили навіть такого низького рівня, який передбачали плани Путіна, якщо Кремль не зможе швидко вирішити фундаментальні та системні проблеми", — зазначили в ISW.

Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосили, що Збройні сили Росії мобілізують боєздатних резервістів, щоб швидко стабілізувати лінію фронту в Україні та відновити ініціативу на полі бою.

Проте, зазначають аналітики, повідомлення військових блогерів та соцмереж свідчать, що у Росії призивають чоловіків, які не відповідають заявленим критеріям.

Нагадаємо, 21 вересня під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

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