У Росії бракує грошей на похорони своїх окупантів: ФСБ просить збільшити фінансування

У Росії бракує грошей на похорони своїх окупантів: ФСБ просить збільшити фінансування

Російські окупанти відмовляють забирати тіла своїх військових з України.

Російська ФСБ на 50 день війни в Україні просить на 17% збільшити фінансування на похорони окупантів.

Про це повідомляє російська служба ВВС.

У ФСБ заявили, що їм бракує грошей на похорони російських військових через нібито інфляцію. Там просять збільшити фінансування на 17%: мінімальне - до 11000, а максимальне 56400 - до 74200 рублів.

"Виходячи з проекту ФСБ вартість поховання одного військового зросте на 3-5 тис. рублів, а витрати на один надгробний пам'ятник збільшаться на 4,8 - 6 тис. рублів. Загалом поховання одного загиблого на військовій службі подорожчає на 7,8 - 11 тис. рублів. До 20 квітня проект повинен пройти незалежну антикорупційну експертизу, після чого надійде на затвердження в уряд. Даних і прогнозів про втрати Росії в Україні в проекті ФСБ немає", - повідомляє ВВС.

Зазначимо, що станом на 15 квітні в Україні загинуло приблизно 20 тисяч російських окупантів. Водночас агресор відмовляється забирати тіла своїх військових. Так, у моргах Дніпра понад 1,5 тисячі трупів російських солдатів.

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