Війна в Україні / © Associated Press

Російські війська не мають достатніх ресурсів для проведення системних наступальних операцій, адже для цього необхідно суттєво збільшити не лише чисельність особового складу, а й обсяги бойових і забезпечувальних компонентів.

Про це у прямому етері Еспресо заявив генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках Микола Маломуж.

За його словами, нинішній баланс втрат і мобілізаційних можливостей РФ не дозволяє говорити про підготовку масштабного наступу.

«У ворога сьогодні немає ресурсу для системних наступальних операцій. За останнім свідченням головкома Сирського, ми щомісяця знищуємо приблизно 30–35 тисяч російських окупантів, тоді як у РФ мобілізують близько 25 тисяч. Відповідно, маємо різницю у 5–10 тисяч», — пояснив Маломуж.

Він наголосив, що навіть для окремих напрямків російській армії бракує підготовлених сил.

«І де їм набрати ще пів мільйона для проведення заявлених наступальних операцій? Для Запорізької операції як відволікаючої потрібно близько 120 тисяч особового складу, для операції на Донеччині — ще 200–250 тисяч», — зазначив генерал.

За його словами, йдеться не лише про кількість, а й про якість підготовки.

«Тобто потрібно ще щонайменше 300 тисяч вояків, але підготовлених. А ті, кого мобілізують або набирають за контрактом, не мають відповідного досвіду. У кількісному форматі вони також не мають перспектив для формування нових бригад, дивізій і армій», — підкреслив Маломуж.

Він додав, що для великого наступу Росії необхідно кратно наростити й технічну складову.

«Для масштабної операції їм потрібно не лише більше живої сили. Вони мають утричі збільшити кількість бойових складових: дронів, ракетних систем, артилерійських ударних радіусів дій, а також усі системи забезпечення — включно з РЕБ і зв’язком», — зазначив генерал.

Маломуж зауважив, що РФ має серйозні проблеми у військово-промисловому комплексі.

«Росія сьогодні не має ресурсів для відновлення високоінтелектуальної частини ВПК, за винятком безпілотників. Російські заводи не володіють новими технологіями», — сказав він.

За його словами, контрабандні постачання критичних компонентів є вкрай обмеженими.

«Те, що вони отримують контрабандою, витрачається переважно на балістичні та крилаті ракети для ударів по енергетичній інфраструктурі України, частково — на фронті. Масовано таких сил і засобів у ворога немає», — пояснив Маломуж.

Він також звернув увагу на скорочення зовнішньої підтримки РФ.

«З Ірану поповнень уже немає, з Північної Кореї — обмежено. Тобто зовнішній вектор у багатьох випадках перекритий, а внутрішній не формує потужних технологічних рішень», — зазначив генерал.

На його думку, співпраця України з партнерами суттєво змінює ситуацію на полі бою.

«Завдяки технологіям, більш професійній моделі захисту та завданню контрударів будь-які наступальні операції противника будуть знецінюватися ще на підходах», — наголосив Маломуж.

Він підсумував, що перспектив для масштабного наступу у російських окупантів немає.

«Вони можуть намагатися наступати на Покровському чи Донецькому напрямках, а ми водночас завдаватимемо ударів, зокрема на Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині й аж до Криму», — резюмував генерал.

