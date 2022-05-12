"У Росії немає сміливості визнати поразку" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що стратегічна поразка Росії очевидна вже всім у світі, однак Кремль досі намагається її приховати.

Росія не має сміливості визнати свій крах у війні з Україною і продовжує приховувати його постійними обстрілами.

Про це глава держави заявив під час традиційного відеозвернення 12 травня.

"Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі й навіть тим, хто ще продовжує з ними спілкуватися. Просто в Росії поки немає сміливості це визнати. Вони боягузи. І намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Тому наше завдання – боротися, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні. Звільнити нашу землю, наших людей і надійно гарантувати нашу безпеку", – заявив Зеленський.

"Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі" - звернення Зеленського за 12 травня

Нагадаємо, що 12 російських ракет ударили по інфраструктурі Кременчука ввечері 12 травня. Більшість із них поцілили по нафтопереробному заводу, який не працював через наслідки першого ворожого удару.