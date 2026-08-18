"У Росії ніде сховатися": українські дрони руйнують безпечний тил Путіна

У Росії зникає безпечний тил / © Associated Press

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Українські далекобійні дрони дедалі сміливіше залітають углиб російської території, а тому докорінно змінюють баланс сил. Офіційна риторика Путіна про надійно захищений тил дає відчутні тріщини: навіть на кремлівських телеканалах уже змушені визнавати, що в Росії більше немає абсолютно безпечних місць.

Про це пише Onet з посиланням на Kyiv Post.

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У Росії немає де сховатися: Україна руйнує ілюзію безпечного тилу Кремля

«Війна справді стала частиною повсякденного життя за лінією фронту Росії. Наше завдання — повернути страждання ворогу», — написав днями командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

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За даними Бровді, лише з початку серпня Сили оборони вразили 22 судна, пов’язані з так званим «тіньовим флотом» РФ. При цьому масштабна кампанія лише за два тижні вивела з ладу 74 енергетичні вузли, а протягом попередніх 45 днів — ще 243.

Успіх українських далекобійних ударів змушені фіксувати навіть на підконтрольному Кремлю телебаченні. Під час одного з останніх ефірів у програмі Володимира Соловйова один із гостей обурився, що частина російського керівництва досі не усвідомила воєнних реалій.

Він заявив, що дехто з російських чиновників ніби досі живе у 2013 році. Адже саме наступного року РФ вдерлася до України та окупувала Крим, який сьогодні під щоденним прицілом ЗСУ.

Московські пропагандисти більше не можуть ігнорувати дійсність і наслідки українських атак.

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Сили оборони запускають дрони по РФ не задля демонстрації щоразу більшої дальності. Цілеспрямовано нищаться механізми, які дозволяють Москві продовжувати агресію: військове виробництво, паливні резерви, логістичні ланцюги, засоби ППО та техніка, яку використовують для атак на українські мирні міста.

Тренд про те, що росіянам тепер більше немає де ховатися, лише посилюється в їхньому телепросторі. На початку серпня один із коментаторів росТБ прямо визнав, що межа між фронтом і «безпечним» тилом остаточно розмилася:

«У Росії ніде сховатися», — заявив він.

Ця заява пролунала на тлі активності безпілотників біля Геленджика на Чорноморському узбережжі РФ, буквально за 20 кілометрів від розкішного маєтку, відомого як «палац Путіна». І хоча сам комплекс тоді не постраждав, символізм події виявився промовистим, адже навіть путінські палаци не перебувають у повній безпеці.

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Політичний аналітик Пол Гобл влучно описав таку трансформацію. Він нагадав, що раніше РФ вважали «другою армією світу», та тепер це навіть не найсильніша армія у самій Росії.

Кожен український дрон, який прямує до чергової російської НПЗ, військового заводу чи аеродрому, ставить Москву перед важким вибором. Комплекси ППО, розгорнуті для захисту об’єктів у глибокому тилу, більше не можуть прикривати війська на лінії фронту. А системи, перекинуті до Москви, Криму чи стратегічних підприємств, створюють дірки на інших напрямках.

Хоча Кремль досі може завдавати по українських містах звірячих та нищівних ударів, Україна кардинально змінила стратегічний баланс цієї війни — росіяни більше не мають розкоші вважати свій тил недоторканним.

Путін: останні новини

Нагадаємо, перед осінніми виборами до Держдуми РФ Верховний суд за позовом партії «Родина» заборонив партії «Яблоко» брати участь у голосуванні.

Як зазначає Forbes, хоча «Яблоко» залишалося маргінальною силою, його антивоєнне гасло «За мир і свободу» стало прямою альтернативою курсу Кремля. Усунення опозиції пов’язане з тим, що війна дедалі більше позначається на повсякденному житті росіян, а вересневі вибори можуть перетворитися на символічний референдум проти політики Володимира Путіна.

Головними чинниками зростання внутрішньополітичної напруги стали українські удари по НПЗ, сховищах та інфраструктурі РФ, що призвели до дефіциту пального й втрат енергетичних доходів, а також поглиблення економічних проблем.

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