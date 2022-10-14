У Росії нова критика військового командування: в ISW це пояснюють загибеллю перших мобілізованих

У Росії з'являються повідомлення про перші випадки загибелі в Україні нових мобілізованих. Погана підготовка солдатів викликали нову критику на адресу військового командування.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що наразі російська влада визнала загибель п'яти мобілізованих із Челябінська. Військові блогери заявили, що кількість убитих та поранених серед мобілізованих вища через відсутність підготовки, спорядження, згуртованості підрозділів та командирів, а також неодноразових випадків неправомірної мобілізації.

До слова, звинувачують вони у цьому командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Михайла Зусько. Мовляв, вн наказав про негайне перекидання без будь-якої передбойової підготовки мобілізованих 15-го полку 27-ї мотострілецької бригади з Московської області. У Сватове вони потрапили під обстріл. Родичам мобілізованих вдалося знайти половину полку у лікарні у Білгородській області.

Тим часом російські блогери прогнозують, що до кінця зими армія агресорки Росії втратить 10 тисяч мобілізованих.

"Нова критика військових блогерів показує, наскільки ефемерними є успіхи Кремля у спробі відвернути увагу населення ракетними обстрілами інфраструктури України. Від влади вимагають змінити високопосадовців та командирів", - йдеться у звіті.

Розбжності у Кремлі

Успіхі ЗСУ у війні та провали "другої армії світу" наближають кінець режиму президента-диктатора Путіна. Так вважає ексголова зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Поразки росіян в Україні стали сигналом для еліт, які почали шукати варіанти переговорів із Заходом, а деякі з Україною.

На тлі критики мобілізації в РФ Володимир Путін готує підґрунтя для звільнення міністра оборони Сергія Шойгу. Саме на нього "фюрер" перекладе провину за поразку у війні. Наразі очільник Кремля шукає підтримку серед силовиків, аби хоч якось зміцнити свої позиції.

Крім того, Путін присвоїв звання генерал-полковника главі Чечні Рамзану Кадирову. Радник Офісу президента Олексій Арестович назвав це "плювком в обличчя російських офіцерів".

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