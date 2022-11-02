У Росії обговорювали застосування ядерної зброї проти України - The New York Times

Нещодавно російські високопоставлені військові обговорювали, коли Москва може застосувати на війні проти України ядерну зброю. Це викликало занепокоєння у США.

Про це пише The New York Times з посиланням на високопоставлених американських чиновників.

Російські військові керівники на тлі істерики про фейкову "брудну бомбу" обговорювали ймовірність застосування ядерної зброї проти України. Диктатор Володимир Путін не брав участі в розмовах. Проте це викликало занепокоєння у Вашингтоні.

У США вважають, що російські генерали були розчаровані своїми невдачами на війні проти України, і це свідчить про те, що завуальовані погрози Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами.

Водночас американські офіційні особи заявили, що не бачать доказів того, що росіяни переміщують ядерну зброю на місце або вживають інших тактичних заходів для підготовки до удару.

Офіційно у Білому домі відмовились коментувати заяви про застосування Росією ядерної зброї.

За оцінками Пентагону, Росія має запаси близько 2000 одиниць тактичної ядерної зброї, які призначені для використання на полях битв для перемоги над звичайними силами. Жодна тактична ядерна зброя ніколи не використовувалася в бойових діях, але її можна застосувати будь-якими способами, в тому числі за допомогою ракет або артилерійських снарядів. Тактична ядерна зброя має меншу потужність і призначена для використання на менших відстанях, ніж боєголовки міжконтинентальних балістичних ракет.

Військові експерти кажуть, що застосування ядерної зброї — вперше за понад 75 років — докорінно змінило б форму війни. Хоча руйнування залежатиме від багатьох факторів, у тому числі від розміру зброї та вітру, навіть невеликий ядерний вибух може спричинити тисячі смертей і зробити частини України непридатними для життя.

Ядерна риторика Росії

Російські терористи від початку війни обговорюють застосування ядерної зброї у війні проти України. 1 листопада е кспрезидент Росії, а нині заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв пригрозив застосуванням ядерної зброї, якщо Україна виграє війну.

На це секретар РНБО Олексій Данілов відповів йому, що це означатиме для Росії самогубство.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навіть застосування Росією малопотужної ядерної зброї змінить характер війни в Україні. Високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що в такому разі армія Росії буде знищена неядерними засобами.

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