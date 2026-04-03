У Росії обмежені можливості збивати крилаті та балістичні ракети — експерт

У разі атаки балістичними ракетами по Москві російська сторона матиме лише від 5 до 10 хвилин для реагування.

Ігор Бережанський
Ракета Фламінго

Ракета Фламінго / © Associated Press

РФ має обмежені можливості для перехоплення як крилатих, так і балістичних ракет через нестачу ефективних систем ППО.

Про це у прямому етері Еспресо розповів авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій Богдан Долінце.

«Необхідно розуміти, що балістична ракета завжди є складнішою ціллю для перехоплення системами ППО, ніж будь-який далекобійний безпілотник або навіть крилата ракета. Адже швидкість далекобійного безпілотника не перевищує 200 км/год. Це робить їх достатньо легкою ціллю для армійської або винищувальної авіації й дає чимало часу для їх знищення», — зазначив він.

Експерт уточнив, що на перехоплення таких дронів може бути від 4 до 6 годин, протягом яких їх реально виявити та знищити.

Водночас, за словами Долінце, Росія має значно менше можливостей для протидії балістичним ракетам. Якщо у випадку крилатих ракет є більше часу на реагування, то під час балістичних атак рахунок іде на хвилини, а ефективні засоби перехоплення залишаються обмеженими.

«Якщо ми говоримо про крилаті ракети, то їх швидкість значно більша — понад 800 км/год, і є від 1 до 1,5 години, щоб виявити та знешкодити таку ціль. Коли ми говоримо про балістику, то це хвилини», — пояснив експерт.

Він додав, що у разі атаки балістичними ракетами по Москві російська сторона матиме лише від 5 до 10 хвилин для реагування.

«Щодо систем перехоплення, то сьогодні РФ має обмежені можливості для збиття саме ракет. Тобто комплекси С-300 належать до протиповітряної оборони й вони працюють по літаках та крилатих ракетах. Балістичні ракети ворог може збивати лише за допомогою систем С-500, втім, їх дуже мало в Росії», — наголосив він.

Крім того, експерт зауважив, що існують окремі модифікації комплексів С-400, однак їхня ефективність у боротьбі з балістичними цілями наразі залишається невідомою.

Раніше повідомлялося, що Україна має власні ракети дальністю понад 1500 км і нарощує їхнє виробництво.

Ми раніше інформували, що РФ може скористатися дефіцитом систем ППО, зокрема Patriot, а також відволіканням міжнародної уваги на Близький Схід, щоб активізувати свою повітряну кампанію проти України.

