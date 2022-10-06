У Росії обурились, що Україна не відреагувала на "мирні ініціативи" та висунули черговий ультиматум

У Росії заявили, що не обговорюватимуть статус анексованих територій, бо це - "їхня земля".

Голова Ради Федерації федеральних зборів РФ Валентина Матвієнко обурилась, що Україна не відреагувала на її "мирну" ініціативу та заявила, що РФ не обговорюватиме статус незаконно анексованих територій.

Про це пише російське видання "Медуза".

Матвієнко обурилась, що ніхто з української влади не відреагував на її "мирну" ініціативу та вкотре повторила наративи російської пропаганди, мовляв "Україна не ухвалює самостійних рішень". Також Матвієнко висунула черговий ультиматум, мовляв Росія не планує на переговорах обговорювати статус незаконного анексованих територій.

"Це виключено, бо це вже частина нашої Росії. Але зупинити подальші воєнні дії ми готові. Але на тих умовах, які запропонує Росія, і в рамках діалогу парламентаріям можна було б створити для цього якийсь ґрунт, основу", - заявила російська посадовиця.

"Мирні" переговори з Росією

Спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко 6 жовтня вкотре запропонувала українській владі сісти за стіл переговорів.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що умовами переговорів з Росією може бути повна деокупація України та виплата репарацій.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснював, що переговори з РФ неможливі, оскільки Кремль висуває лише ультиматуми та не хоче реально домовлятись.

Напередодні президент України Володимир Зеленський наголосив, що переговори з диктатором Путіним неможливі.

Секретар РНБО Олексій Данілов ж повідомив, що завдання зі звільнення усіх українських територій буде виконано.

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