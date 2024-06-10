У Росії оголосили "законною ціллю" F-16 для України за її межами: деталі

В Держдумі РФ вказали, що "законною ціллю" стануть аеродроми інших країн, з яких злітатимуть F-16, заходитимуть до повітряного простору України, запускатимуть ракети та повертатимуться назад.

У Росії оголосили винищувачі F-16 та аеродроми їхнього базування за межами України "законною ціллю" для збройних сил, якщо ці літаки виконуватимуть бойові завдання.

Про це заявив голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов, повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Якщо вони (F-16 – ред.) не будуть використовуватися за прямим призначенням, то не будуть (законною ціллю для ЗС РФ – ред.), а ось якщо вони братимуть участь у бойових вильотах, то, безумовно, будуть", – сказав Картаполов.

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Він зауважив, що йдеться також про аеродроми, на яких базуватимуться ці винищувачі, з усіма можливими наслідками.

Член Держдуми уточнив, що "претензій" до Заходу не буде, якщо F-16 стоятимуть на аеродромах, як на зберіганні, після чого їх перевозитимуть до України, і вже там оснащуватимуть, проводитимуть техобслуговування, а літатимуть винищувачі з українських летовищ.

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А "законною ціллю", за словами Картаполова, стануть аеродроми інших країн, з яких злітатимуть F-16, заходитимуть до повітряного простору України, запускатимуть ракети та повертатимуться назад.

"Що стосується (можливості – ред.) збивати, ми можемо збивати будь-кого і будь-де", – пригрозив голова оборонного комітету Держдуми.

Нагадаємо, напередодні начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов повідомив, що певна кількість F-16 зберігатимуться на безпечних авіабазах, не в Україні, "щоб вони тут не були мішенями". Це буде резерв у разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт.

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