У Росії оголосили про завершення «великоднього перемир’я»: що далі

Війна в Україні / © Associated Press

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Міністерство оборони Росії заявило про завершення 21 квітня «великоднього перемир’я» та продовження війни — так званої «спеціальної воєнної операції». Традиційно у відомстві звинуватили Україну у порушенні умовперемир’я.

Про це йдеться у заяві російського Міноборони 21 квітня.

Після закінчення «великоднього перемир’я», яке діяло від 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня, росіяни заявили про продовження проведення «СВО».

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Як стверджується у заяві Міноборони Росії, їхні війська «суворо дотримувалися режиму припинення вогню» протягом цього періоду, залишаючись на раніше зайнятих позиціях.

Водночас у відомстві звинуватили Україну у порушенні умов перемир’я. Росіяни стверджують, що українські війська начебто продовжували обстріли, зокрема артилерійські удари та використання дронів, по позиціях російських військ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонував подовжити оголошене Росією «великоднє перемир’я» на наступні 30 днів із повним припиненням вогню, однак станом на вечір 20 квітня Москва не відповіла на пропозицію.