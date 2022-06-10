У Росії оштрафували 21-річного призовника, який назвав війну в Україні огидною і злочинною

У Росії оштрафували 21-річного призовника, який назвав війну в Україні огидною і злочинною

21-річний призовник із російського Ставрополя відмовився проходити строкову службу і назвав війну Росії проти України "огидною та злочинною".

За це його суд оштрафував на 40 тисяч рублів.

Про це повідомляє правозахисний проєкт "Сетевые Свободы".

Як пише "Медіазона", 21-річному Савелію Морозову прийшла повістка до армії, але він вирішив скористатися правом на альтернативну службу, яка триває довше за військову і проходить без зброї в руках і не на військових об'єктах.

Призовник у ​​своїй заяві коротко розповів, що участь у бойових діях суперечить його принципам. Пояснюючи свої погляди на засіданні комісії, яка відбулась 12 травня, Морозов назвав війну в Україні "огидною та злочинною". Комісія не стала сперечатися та схвалила заяву.

Утім капітан поліції Козлітін, який був присутній на засіданні, написав на Морозова рапорт, і на призовника склали протокол. За версією поліції, він "вчинив активні публічні дії, спрямовані на дискредитацію Збройних сил Російської Федерації", а саме: "висловився, назвавши злочином дії керівництва Російської Федерації в Україні, тим самим спотворивши та дискредитувавши їх".

Так, 21-річного призовника оштрафували на 40 тисяч рублів.

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