У Росії підтвердили пожежу на крейсері "Москва": про українські ракети – жодного слова

У Росії підтвердили пожежу на крейсері "Москва": про українські ракети – жодного слова

Росіяни заявляють, що на кораблі здетонував боєзапас внаслідок пожежі.

У Росії підтвердили, що їхній крейсер "Москва", який герої з острова Зміїний відправили "на**й", дійсно зазнав пошкоджень.

Про це пишуть росЗМІ.

Росіяни заявляють, що на кораблі здетонував боєзапас внаслідок пожежі.

"Корабель отримав серйозні пошкодження. Екіпаж повністю евакуйовано, причини пожежі встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Причини самої пожежі, яка призвела до детонації боєприпасів, окупанти не називають. Про влучання у нього ракет українського протикорабельного комплексу "Нептун" загарбники також не сказали.

Нагадаємо, що у середу, 13 квітня, на російському ракетному крейсері "Москва" Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через влучання у нього ракет українського протикорабельного комплексу "Нептун".

Раніше у Бердянську Запорізької області захисники України "відмінусували" в окупантів один десантний корабель.